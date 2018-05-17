Жара продолжается! В ближайшие дни в Эстонии будет суперпогода

Не теряйте времени даром! Прогноз предоставлен pogoda.ee

Пятница, 18.05:

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Вероятность осадков выше в южной Эстонии. Ветер преимущественно северной четверти 2-7, на побережье островов порывами до 12 м/с. Температура воздуха 8..13°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза, к вечеру вероятность осадков в западной Эстонии уменьшится. Ветер северный, северо-западный 5-10, на западном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 16…22°C.

Суббота, 19.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В восточной Эстонии местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный 4-10, порывами до 13, на побережье — до 15 м/с. Температура воздуха 6..11°C.

Днем: Малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-9, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 14..19°С.

Воскресенье, 20.05:

Ночью: Ясно, без осадков. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 5…11°C.

Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер преимущественно северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха 15…21°С.