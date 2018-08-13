Жара — всё: на этой неделе будет сравнительно прохладно и дождливо

Вторник, 14.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западных направлений 3-8, в начале ночи на северном побережье западный, северо-западный ветер 5-10, порывы до 14 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 16°С.

Днем: Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Вечером, начиная с юго-запада, облачность увеличится и пойдет дождь. Зона дождей распространится далее на северо-восток. Ветер переменный 2-7 м/с, к вечеру станет восточных направлений. Температура воздуха 18..22°C.

Среда, 15.08:

Ночью: Облачно и дождливо. Местами осадки могуть быть сильными, возможна гроза. Ветер восточных направлений 3-9, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 11..16°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер сменит направление с восточного на северные 3-9, в первую половину дня на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

Четверг, 16.08:

Ночью: Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье до 16°C.

Днем: Переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 19..23°C.

Пятница, 17.08:

Ночью: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 10..16°C.

Днем: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 20..26°C.