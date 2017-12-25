Ждать ли подарков от погоды на предновогодней неделе?

Читайте, какую погоду нам напророчили синоптики pogoda.ee!

Понедельник, 25.12:

Днем: переменная облачность. В первой половине дня без существенных осадков. Во второй половине дня облачность увеличится. На островах начнется дождь, который распространится на материк, где перейдет в мокрый снег, а на востоке в снег. Вечером во многих местах гололед! Ветер северо- западный, западный 4-10 м/с, во второй половине дня повернет к юго-западу, югу и на островах и побережье усилится порывами до 14 м/с. Температура воздуха -3..+3, на островах до +5°C.

Вторник, 26.12:

Ночью: Облачно. Мокрый снег и дождь, на востоке также и снег. К утру прояснит и осадки прекратятся. Юго-восточный ветер перейдет к юго-западному, западному и усилится 5-12, на островах и побережье порывы 15-18 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха +1..+5, в начале ночи на востоке до -2°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой дождь. Ветер западных направлений 4-10 м/с, утром на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха +1..+5°C.

Читать еще

Среда, 27.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег. Южный, юго-западный ветер усилится 5-12, на островах и побережье порывы 17-20 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. Южный, юго-западный ветер 5-12, на островах и побережье порывы 17-20 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха 0..+5°C.

Четверг, 28.12:

Ночью: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южных направлений 5-10, в начале ночи на северном побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха -3..+3°C.

Днем: Облачность увеличится. Во второй половине дня дождь и мокрый снег. Юго-восточный ветер 4-10, вечером на островах порывы до 14 м/с. Температура воздуха +1..+5°C.