Ждете выходных? На то есть причина: температура поднимется до 28 градусов!

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Üks vähestest rannapäevadest Eestis
Üks vähestest rannapäevadest EestisFoto: Reisifoto 2018

Май продолжает радовать нас замечательной по-летнему теплой погодой, а на этих выходных нас ждет аж 28 градусов! читайте прогноз от pogoda.ee.

Среда, 23.05:

Днем: В первой половине дня облачная с прояснениями погода. Во многих местах пройдет дождь, местами гроза. После обеда с запада начнет прояснятся. Ветер западных направлений 3-8, во второй половине дня на побережье порывы 11 м/с и при грозе порывистый. Температура воздуха 19..24, на побережье местами 16 С°.

Четверг, 24.05:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный 2-8, на побережье до 11 м/с. Температура воздуха 5..11°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Преимущественно северный ветер 2-8 м/с. Температура воздуха 18..23, на побережье местами 15°C.

Пятница, 25.05:

Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер восточной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье до 10°С.

Днем: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 17..22, на побережье местами 15°С.

Суббота, 26.05:

Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер южной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье местами 13°С.

Днем: Небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 23..28, на побережье местами до 20°C.

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