ЖЕСТЬ! На выходных ожидается адово пекло

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Euroopa kuumalaine 2015
фото иллюстративноеFoto: Yves Herman, REUTERS

По данным эстонской службы погоды, на выходных в Эстонии будет до +31. Однако, по информации из иных источников, может быть аж +33! Доколе?

Среда, 25.07:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи по западной части Эстонии пройдут кратковременные дожди. Местами образуется туман. Ветер преимущественно восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 14..20°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня местами по востоку Эстонии возможны кратковременные дожди. Ветер преимущественно восточной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 24..30°C.

Четверг, 26.07:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 15..20°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер преимущественно восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 25..30°C.

Пятница, 27.07:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 16..21°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер северо-восточный, восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 25..31°C.

Суббота, 28.07:
Ночью: Погода с переменной облачностью. Местами кратковременные дожди, возможна гроза. Восточный ветер 4-10 м/с. Температура воздуха 18..22°C.
Днем: Погода с переменной облачностью. Во многих местах кратковременные дожди и грозы. Восточный и юго-восточный ветер 5-11 м/с. Температура воздуха 25..31°C.

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