ЖЕСТЬ! На выходных ожидается адово пекло

По данным эстонской службы погоды, на выходных в Эстонии будет до +31. Однако, по информации из иных источников, может быть аж +33! Доколе?

Среда, 25.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В начале ночи по западной части Эстонии пройдут кратковременные дожди. Местами образуется туман. Ветер преимущественно восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 14..20°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня местами по востоку Эстонии возможны кратковременные дожди. Ветер преимущественно восточной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 24..30°C.

Четверг, 26.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 15..20°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер преимущественно восточной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 25..30°C.

Пятница, 27.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 16..21°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер северо-восточный, восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 25..31°C.