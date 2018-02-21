Жестокий мороз! На этой неделе в Эстонии до -25

Максимально утепляйтесь! А также читайте прогноз от pogoda.ee.

Среда, 21.02:

Днем: Погода с переменной облачностью. На побережье небольшой снег. Ветер восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха -5..-10°C.

Четверг, 22.02:

Ночью: Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -17..-22, местами -25, на побережье кое-где до -7..-12°C.

Днем: Переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -5..-12°C.

Пятница, 23.02:

Ночью: Переменная облачность без существенных осадков. Южный-юго-восточный ветер 510, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха по западу Эстонии -8…-14, по востоку Эстонии -15..-20, по юго-востоку Эстонии до -25°С.

Днем: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах снег, местами метель. Ветер повернет с юго-восточного, южного на северо-западное, северное направление 510, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха по западу Эстонии -2..-7, по востоку Эстонии -8..-13°С.

Суббота, 24.02:

Ночью: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах снег, кое-где метель.Ветер северо-восточный, восточный 5-11, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -12..-18, на побережье местами -8..-10°С.

Днем: Облачная с прояснениями погода.Местами снег.Ветер северо-восточный 4-9, на побережье порывами 13м/с. Температура воздуха -7..-13°С.