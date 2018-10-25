Зима близко. На выходных ожидается первый снег

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Lumesadu Tallinnas
Lumesadu TallinnasFoto: Madis Veltman

На выходных Эстонию ждет до -5°С, а в субботу может пойти первый снег. Читайте прогноз от pogoda.ee.

Пятница, 26.10:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах дождь с мокрым снегом. Кое-где образуется туман. Ветер западных направлений 2-8 м/с, на островах северо-западный ветер порывы до 14 м/с. Температура воздуха -2..+3, на побережье островов местами до +6°С. На дорогах может быть скользко!

Днем: Переменная облачность. Во многих местах небольшой дождь, возможно с мокрым снегом. Ветер западных направлений 3-9 м/с, на северном побережье ветер перейдет к северному, северо-восточному и усилится порывами до 13 м/с. Температура воздуха 3..7°С.

Суббота, 27.10:

Ночью: Облачность уплотнится. Местами дождь или мокрый снег. К утру к южной Эстонии подойдет новая зона осадков, которая распространится в северном направлении. В материковой части осадки в виде снега и мокрого снега, на островах в виде дождя и мокрого снега. Восточный, северо-восточный ветер усилится 5-10, на островах и западном побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -5..+1, на побережье до +5°С.

Днем: Облачно. В материковой части преимущественно снег и мокрый снег, на островах дождь и мокрый снег. Местами осадки сильные. Ветер северо-восточный, северный 7-13, на островах и побережье порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха 1..5°С.

Воскресенье, 28.10:

Ночью: Облачность рассеется. Местами снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Ветер северо-восточный, северный 7-12, в начале ночи на побережье порывы до 18 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -4..+1, на побережье до +4°C.

Днем: Переменная облачность. Местами осадки. Ветер северный, северо-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 0..+5°C.

Понедельник, 29.10:

Ночью: Переменная облачность. Местами снег или мокрый снег. Ветер северо-восточный, восточный 3-9, в районе Рижского залива порывы до 14 м/с. Температура воздуха -2..-8, на побережье до +3°C.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Восточный ветер усилится 5-12, на островах и побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха -2..+3°C.

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