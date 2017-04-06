Читайте, какая погода будет до конца недели.

В четверг днем облачность уменьшится, пишет pogoda.ee. Утром местами сохранится туман. Местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха 5..10°C.

В пятницу ночью небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -4..+1°C. Днем облачно с прояснениями. Местами дождь. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 5..10°C.

В субботу ночью облачная с прояснениями погода. Во многих местах дождь, мокрый снег или снег. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха -2..+3°C. Днем облачная с прояснениями погода. Во многих местах дождь, мокрый снег и снег. Ветер западный, северо-западный 5-10, на побережье и островах порывами 15 м/с, вечером ослабевает. Температура воздуха 2..7°C.

В воскресенье ночью небольшая и переменная облачность. Без осадков. Ветер западных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье местами до +2°C. Днем небольшая и переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 5-10, вечером на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 3..8°C.