По сообщению метеослужбы, в ночь на пятницу на островах ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, которые к утру дойдут и до материка.

Тем не менее, зима надолго не задержится и уже на выходных снег растает, а воздух прогреется до 15 градусов. В пятницу вечером осадки прекратятся, ветер повернет на запад, а температура воздуха составит от 1 до 6 градусов тепла.

В субботу по всей стране еще могут пройти небольшие осадки, температура воздуха составит от 3 до 7 градусов, после обеда — местами до 10.

В воскресенье теплые воздушные массы над Балтийским морем принесут потепление. Местами возможны небольшие кратковременные дожди. На юге страны столбик термометра поднимается до 15 градусов.