Зимние праздники — близятся! Подарит ли нам погода рождественское настроение?
Читайте, что нас ждет в погодном плане в ближайшее время.
Читайте, что нас ждет в погодном плане в ближайшее время.
Суббота, 08.12:
Ночью: Облачно. Во многих местах пройдёт снег, мокрый снег, на островах и по западу Эстонии также и дождь. Повсеместно опасность гололёда! Юго-восточный ветер 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -3..+1, на островах до +4°С, к утру повысится.
Днем: Облачно. Рано утром к району островов подойдёт новая порция осадков, которая в дальнейшем распространится на материковую часть. Пройдёт дождь и мокрый снег. По востоку Эстонии ожидается снег и гололёд. Во второй половине дня осадки интенсивность осадеов возрастёт. Ветер юго-восточный, южный 6-13, на побережье порывами до 18 м/с, во второй половине дня немного ослабеет и повернёт по западу Эстонии к юго-западному. Температура воздуха повысится до 0..+4, на островах до +6°С .
Воскресенье, 09.12:
Ночью: Облачно с прояснениями. В начале ночи во многих местах пройдет мокрый снег и дождь, на востоке Эстонии сперва также пройдёт снег. Во второй половине ночи осадки лишь местами, в отдельных местах образуется туман. Ветер преимущественно южный 4-9, на побережье порывами до 14 м/с, после полуночи усилится южный и юго-восточный ветер . Температура воздуха -1..+4, на побережье островов до +6°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 6-11, порывами 14, на островах и побережье 10-14, порывами до 20 м/с, после обеда немного ослабеет. Температура воздуха +1..+6°С.
Понедельник, 10.12:
Ночью: Облачно с прояснениями. С района островов зона осадков в виде дождя и мокрого снега смещается на материковую часть, к утру над континентальными районами перейдёт к снегу. Ветер юго-восточный 5-11, на побережье порывами 14-17 м/с. Температура воздуха -1..+2, на побережье островов до +4°С.
Днем: Облачно, с незначительными прояснениями . Во многих местах пройдет как дождь и мокрый снег, также и снег. Ветер юго-восточный, восточный 3-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха до +4°С.
Вторник, 11.12:
Ночью: Преимущественно облачно. Во многих местах пройдёт как снег и мокрый снег, так и дождь . Ветер восточной четверти 3-8, на островах и северном побережье усилится к утру северо-восточный ветер порывами 15 м/с. Температура воздуха -2..+1, на побережье островов до +3°С.
Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах пройдёт как снег и мокрый снег, так и дождь . Ветер северо-восточный и северный 4-10, на островах и северном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -2..+1, на побережье островов до +3°С.