Зимние праздники — близятся! Подарит ли нам погода рождественское настроение?

Суббота, 08.12:

Ночью: Облачно. Во многих местах пройдёт снег, мокрый снег, на островах и по западу Эстонии также и дождь. Повсеместно опасность гололёда! Юго-восточный ветер 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -3..+1, на островах до +4°С, к утру повысится.

Днем: Облачно. Рано утром к району островов подойдёт новая порция осадков, которая в дальнейшем распространится на материковую часть. Пройдёт дождь и мокрый снег. По востоку Эстонии ожидается снег и гололёд. Во второй половине дня осадки интенсивность осадеов возрастёт. Ветер юго-восточный, южный 6-13, на побережье порывами до 18 м/с, во второй половине дня немного ослабеет и повернёт по западу Эстонии к юго-западному. Температура воздуха повысится до 0..+4, на островах до +6°С .

Воскресенье, 09.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. В начале ночи во многих местах пройдет мокрый снег и дождь, на востоке Эстонии сперва также пройдёт снег. Во второй половине ночи осадки лишь местами, в отдельных местах образуется туман. Ветер преимущественно южный 4-9, на побережье порывами до 14 м/с, после полуночи усилится южный и юго-восточный ветер . Температура воздуха -1..+4, на побережье островов до +6°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный 6-11, порывами 14, на островах и побережье 10-14, порывами до 20 м/с, после обеда немного ослабеет. Температура воздуха +1..+6°С.