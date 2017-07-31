Зонт или очки: что вам понадобится на этой неделе

В понедельник самая теплая вода была на пляжах озер Паала и Харку — 22 градуса. Но погода в Эстонии все такая же непостоянна, пишет pogoda.ee.

Вторник, 01.08:

Ночью: Ясно или небольшая облачность. В начале ночи по востоку местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 4-10, на северном побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье до 18°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы 12, на побережье до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 20..24°C.

Среда, 02.08:

Ночью: Облачность уплотнится и, начиная с юго-запада, пойдет дождь, утром местами возможна гроза. Ветер юго-восточный, восточный 3-8 м/с, утром усилится. Температура воздуха 13..18°C.

Днем: Облачно с прояснгениями. Временами дождь, местами сильный, грозы. Ветер изменит направление на юго-западное, западное и усилится 5-11, порывами 14, на побережье 16 м/с. Температура воздуха 18..23, местами 26°C.

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Четверг, 03.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 12..18°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывы 15 м/с, после обеда ослабеет. Температура воздуха 18..23°C.

Пятница, 04.08:

Ночью: В основном облачно. Во многих местах пройдет дождь, местами возможна гроза. Ветер юго-восточный 5-10, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 11..17°C.

Днем: В основном облачно. Во многих местах пройдет дождь, местами возможна гроза. Ветер юго-западный 5-10, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 17..23°C.