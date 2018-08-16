Звезда по имени Солнце? Гроза за окном? Дождь для нас? О погоде в ближайшие дни

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Õhtu rannas ja täiskuu
Õhtu rannas ja täiskuuFoto: Andres Putting

Читайте прогноз погоды на ближайшие дни.

Пятница, 17.08:
Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Местами возможен туман. Ветер преимущественно южной четверти 1-7, на островах до 10 м/с. Температура воздуха 10..16°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер южной четверти 3-8, на островах до 11 м/с. Температура воздуха 21..26°C.

Суббота, 18.08:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер южной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 13..18°C.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременные дожди и гроза. Ветер южной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 22..27°C.

Воскресенье, 19.08:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 14..19°С.
Днем: Облачно, с прояснениями. Утром, зона осадков начнёт смещаться с запада в восточном направлении, местами возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

Понедельник, 20.08:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье до 17°C.
Днем: Переменная облачность, во многих местах кратковременный дождь. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

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