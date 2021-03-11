Отложите несрочные поездки! Полиция призывает к осторожности

Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Айвар Алавере сказал, что для безопасного движения и во избежание ДТП следует выбрать соответствующую погодным условиям скорость и запланировать для поездок больше времени.

„Снегопад ухудшает видимость и поэтому за рулем надо быть особенно внимательным. Полицейские работают сейчас как на крупных трассах, так и в населенных пунктах, чтобы дорожное движение было спокойнее. Безопасность зависит от каждого человека — считайтесь с другими, держите дистанцию, избегайте обгонов и не спешите", — советует Алавере.

„Утром дороги могут быть опасно скользкими. Тем, кто уже успел поменять резину автомобиля на летнюю, советуем, если потребуется куда-то поехать, для собственной безопасности оставить автомобиль дома и найти другую возможность для передвижения", — добавил Алавере.

Перед поездкой следует ознакомиться с дорожными условиями, например, здесь.