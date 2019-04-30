А вот и май наступил: ждите на днях мокрый снег!

Среда, 01.05:

Ночью: ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -2..+3, на побережье до +7°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер в первой половине дня в основном южной четверти 1-7 м/с, после обеда юго-западный 3-9 м/с, вечером на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 14..18, на побережье местами 10°С. Очень высокая пожароопасность!

Четверг, 02.05:

Ночью: Облачность уплотняется. Начиная с северо-запада Эстонии, пройдут дожди. Ветер южный и юго-западный 4-9, порывами до 13 м/с, на островах ветер развернется к северо-западному и северному. Температура воздуха 3..8°С.

Днем: Преобладает облачная погода. Пройдет дождь, вечером местами добавится и мокрый снег. Ветер повсеместно развернется к западному и северо-западному 6-11, порывами 15 м/с, вечером на островах до 17 м/с. Температура воздуха 4..9, на северо-востоке Эстонии до 11°С.

Пятница, 03.05:

Ночью: Облачно. Пройдёт дождь, мокрый снег и снег, утром осадки станут реже. В начале ночи ветер юго-западный и западный, после полуночи западный и северо-западный 6-10, порывами 14 м/с, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха -1..+4°.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт мокрый снег и дождь. Ветер западный, юго-западный 5-11, порывами 14-18 м/с. Температура воздуха 3..7°.

Суббота, 04.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. местами пройдет мокрый снег и дождь. Ветер развернется к южной четверти и ослабеет 2-8 м/с. Температура воздуха -3..+2, на побережье до +5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет мокрый снег и дождь. Ветер южных направлений 4-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 4..9°С.