Аномальная жара с грозой: синоптики предупредили об опасной погоде

В среду 24 июня малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 2-7, на северном побережье ветер западной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 23..28, на побережье местами 18°С.

Четверг, 25.06:

Ночью: Ясная и малооблачная, сухая погода. Ветер переменный 1-7 м/с. Температура воздуха 10..16°С. Днём: Ясная и малооблачная, сухая погода. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 25..29, на побережье местами 19°С.

Пятница, 26.06:

Ночью: Преимущественно ясно. Ветер западной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 11..17°С. Днём: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 25..31, на побережье местами 19°С.

Суббота, 27.06:

Ночью: Ясная или малооблачная, сухая погода. Ветер преимущественно западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 14..20°С. Днём: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен ливневой дождь с грозой. Ветер западной четверти 3-8, на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 27..32, на побережье местами 20°С. Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.