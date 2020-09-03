Бабьему лету быть! Во второй половине сентября обещают больше 20 градусов тепла

Во второй половине сентября зона повышенного давления над Балтийским морем должна усиливаться, а значит дни будут теплыми с малым количеством осадков, а ночи — умеренно прохладными.

После 20 сентября ожидается, что температура поднимется местами выше 20 градусов. Однако в конце месяца погода резко станет прохладной, есть опасность ночных заморозков.

Ожидается, что средняя месячная температура будет выше нормы (норма — от 10,3 до 13,1 градусов). Количество осадков будет в рамках нормы (норма — от 56 до 74 мм).

Смотрите прогноз на ближайшие дни от pogoda.ee!

Четверг, 03.09:

Днем: Переменная облачность.Повсеместно пройдет кратковременный дождь, местами осадки сильные и гроза. Ветер южный и юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

Пятница, 04.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-восточный и южный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 9..13, на наветренном побережье до 16 °С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 4-9,порывами 13 на побережье островов до 16 м/с. Температура воздуха 17..21°С.

Суббота, 05.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер южный и юго-западный 3-9, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 10..16°C.

Днем: Облачность уплотнится. До обеда местами пройдет ливневой дождь, в середине дня зона осадков достигнет островов ,будет смещаться на материк и расширится во внутренних районах, не исключена гроза. Ветер южный и юго-западный 5-9, на побережье порывами 13, на островах до 15 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 15..19, на востоке Эстонии до 21°C.

Воскресенье, 06.09:

Ночью: В начале ночи на материке пройдёт кратковременный дождь. Но,начиная с островов облачность облачность начнёт рассеиваться и после полуночи ливни будут редки. Ветер южный, юго-западный 3-9,порывами 13 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 15°С

Днем: Облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3-9, порывами 13 м/с. Температура воздуха 15..19°С