Бабьему лету конец: прогноз погоды на ближайшие дни не радует

Понедельник, 28.09:

Ночью: Преимущественно ясно, только по юго-востоку Эстонии ранним утром облаков станет больше и вероятность дождя увеличится. Ветер восточный и юго-восточный 4-10 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 14°С.

Днем: На юге Эстонии облачно с прояснениями, в других местах переменная облачность. Местами пройдёт дождь. Ветер восточной четверти 3-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 14..17, на северо-западе Эстонии до 19°С.

Вторник, 29.09:

Ночью: Облачность будет распространяться через всю Эстонию. Во многих местах пройдёт небольшой дождь и образуется туман. Ветер юго-восточный, восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 7..11, на наветренном побережье до 14°C.

Днем: Облачно. Местами пройдёт небольшой дождь. Вечером на юге Эстонии облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер восточной четверти постепенно развернётся к южному направлению 2-7 м/с. Температура воздуха 14..17°С.

Среда, 30.09:

Ночью: По северу облачно с прояснениями и пройдёт небольшой дождь. На юге Эстонии облачность поредеет и без осадков, но местами образуется туман. Ветер повсеместно повернёт к восточному направлению и ослабеет. Температура воздуха 4..9, на наветренном побережье и по северу Эстонии до 13°С.

Днем: До обеда облачно с прояснениями. Местами сохранится туман и по северу Эстонии возможен небольшой дождь. Во второй половине дня облачность поредеет и преимущественно без осадков. Слабый ветер восточной четверти. Температура воздуха 15..18°С.

Четверг, 01.10:

Ночью: Преимущественно небольшая облачность и без осадков. Ветер восточной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 4..9, на побережье до 13°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Ветер восточный усилится 4-9, порывами 13 м/с. Температура воздуха 15..18°С.