Берегитесь! На выходных температура понизится до -25

В предстоящие выходные дни синоптики прогнозируют сильные морозы, особенно в Южной Эстонии. В ночные часы столбик термометра может опуститься до 25 градусов мороза. C понедельника морозы отпустят и кое-где возможна даже оттепель.
Суббота, 16.01
Ночью: Облачно. Во многих местах снег с большей интенсивностью на западе и севере Эстонии. Ветер северных направлений 2-7, на островах и побережье северный, северо-восточный ветер 10, порывы до 14 м/с. Температура воздуха на островах и западном побережье -6..-11, в континентальной части -11..-15, на востоке Эстонии до -20°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 2-8, в первой половине дня на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха на островах и западном побережье -7..-13, в континентальной части -14..-17, на юго-востоке и в Причудье до -20°С.
Воскресенье, 17.01
Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха на островах и западном побережье -7..-12, во внутренних районах -13..-18, на юго-востоке до -25°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами слабый снег. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха повысится во второй половине дня-3..-9, на юго-востоке Эстонии до -11°С.
Понедельник, 18.01
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах слабый снег. Ветер в основном западный, юго-западный 2-8 м/с. Температура воздуха -6 -11, на побережье местами до -2°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах слабый снег. Ветер юго-западный 3-9 м/с. Температура 0..-5, на юго-востоке Эстонии -5..-10°С.
Вторник, 19.01
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, на островах и западном побережье и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Температура 0..-6, на юго-востоке Эстонии -7..-12°С, к утру повысится.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, на островах и западном побережье и мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 4-10, на островах и побережье порывы до 14 м/с. Температура -2..+2, на юго-востоке Эстонии -3..-5°С, во второй половине дня понизится.
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