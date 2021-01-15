Берегитесь! На выходных температура понизится до -25

Суббота, 16.01

Ночью: Облачно. Во многих местах снег с большей интенсивностью на западе и севере Эстонии. Ветер северных направлений 2-7, на островах и побережье северный, северо-восточный ветер 10, порывы до 14 м/с. Температура воздуха на островах и западном побережье -6..-11, в континентальной части -11..-15, на востоке Эстонии до -20°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 2-8, в первой половине дня на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха на островах и западном побережье -7..-13, в континентальной части -14..-17, на юго-востоке и в Причудье до -20°С.

Воскресенье, 17.01

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха на островах и западном побережье -7..-12, во внутренних районах -13..-18, на юго-востоке до -25°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами слабый снег. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха повысится во второй половине дня-3..-9, на юго-востоке Эстонии до -11°С.

Понедельник, 18.01

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах слабый снег. Ветер в основном западный, юго-западный 2-8 м/с. Температура воздуха -6 -11, на побережье местами до -2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах слабый снег. Ветер юго-западный 3-9 м/с. Температура 0..-5, на юго-востоке Эстонии -5..-10°С.

Вторник, 19.01

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, на островах и западном побережье и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Температура 0..-6, на юго-востоке Эстонии -7..-12°С, к утру повысится.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, на островах и западном побережье и мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 4-10, на островах и побережье порывы до 14 м/с. Температура -2..+2, на юго-востоке Эстонии -3..-5°С, во второй половине дня понизится.