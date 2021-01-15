Берегитесь! На выходных температура понизится до -25

В предстоящие выходные дни синоптики прогнозируют сильные морозы, особенно в Южной Эстонии. В ночные часы столбик термометра может опуститься до 25 градусов мороза. C понедельника морозы отпустят и кое-где возможна даже оттепель.
Суббота, 16.01
Ночью: Облачно. Во многих местах снег с большей интенсивностью на западе и севере Эстонии. Ветер северных направлений 2-7, на островах и побережье северный, северо-восточный ветер 10, порывы до 14 м/с. Температура воздуха на островах и западном побережье -6..-11, в континентальной части -11..-15, на востоке Эстонии до -20°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 2-8, в первой половине дня на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха на островах и западном побережье -7..-13, в континентальной части -14..-17, на юго-востоке и в Причудье до -20°С.
Воскресенье, 17.01
Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха на островах и западном побережье -7..-12, во внутренних районах -13..-18, на юго-востоке до -25°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами слабый снег. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха повысится во второй половине дня-3..-9, на юго-востоке Эстонии до -11°С.
Понедельник, 18.01
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах слабый снег. Ветер в основном западный, юго-западный 2-8 м/с. Температура воздуха -6 -11, на побережье местами до -2°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах слабый снег. Ветер юго-западный 3-9 м/с. Температура 0..-5, на юго-востоке Эстонии -5..-10°С.
Вторник, 19.01
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, на островах и западном побережье и мокрый снег. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Температура 0..-6, на юго-востоке Эстонии -7..-12°С, к утру повысится.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, на островах и западном побережье и мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 4-10, на островах и побережье порывы до 14 м/с. Температура -2..+2, на юго-востоке Эстонии -3..-5°С, во второй половине дня понизится.
Тело пропавшей модели обнаружили среди горы трупов
На Земле зарождается еще один океан
Коронавирус покажется сказкой. Билл Гейтс пророчит нечто страшное
Иммунолог назвал самый опасный симптом коронавируса