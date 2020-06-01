Береговая охрана открывает купальный сезон на пляжах Эстонии

”Отправляясь на пляж, возьмите с собой питьевую воду, солнцезащитный крем и хорошее настроение, а вот домашних животных, алкоголь и стеклотару оставьте дома”, — посоветовал глава Береговой охраны G4S Eesti Хенри Сеемель.

По его словам, в прошлом купальном сезоне главной проблемой были пьяные мужчины, которые подвергали себя опасности в воде, и оставленные на пляже без присмотра дети. ”Люди в состоянии алкогольного опьянения нередко считают себя лучшими пловцами, но, к сожалению, они худшие купальщики. Поэтому спасателям на воде приходится читать им нотации, а тех, кто не послушался, — спасать, чтобы они не утонули”, — объяснил Сеемель.

Он отметил, что родители дошкольников слишком легкомысленно оставляют своих детей на пляже без присмотра. ”За безопасность ребенка все-таки отвечает родитель, а не спасатель на воде или другие посетители пляжа. Дети жаждут познавать мир, но опасность они еще не чувствуют. Как правило, береговой охране приходится спасать детей, за которыми никто не присматривает. Если младший член семьи играет в воде вместе с кем-то из родителей, то, как правило, все в порядке”, — добавил глава Береговой охраны.

Сеемель обращает внимание на буи в воде, обозначающие территорию, где можно плавать. В этой зоне купаться безопаснее, чем за ее пределами: глубина не слишком большая, а пловец, как правило, находится в поле зрения спасателя на воде. Также буи отделяют территорию, предназначенную только для купальщиков, а не для водного транспорта или серферов.

В связи с тем, что в Эстонии по-прежнему сохраняется угроза распространения вируса, правило 2+2 следует соблюдать и на пляже. ”Просим отнестись с пониманием, если вы обратитесь к спасателю на воде за информацией, а он попросит вас не подходить ближе чем на два метра. В большинстве случаев жители Эстонии предпочитают держаться от других посетителей пляжа на расстоянии, так что проблем с соблюдением правила 2+2 возникнуть не должно”, — сказал Сеемель.

С 1 июня открыт сайт www.g4s.ee/rannad, где приведены данные о температуре воздуха и воды на пляжах, а также о числе отдыхающих.