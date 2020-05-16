БОЛЬШОЙ ПРОГНОЗ | Предсказатели погоды рассказали, каким будет лето и Яанов день(18)
Предсказатели погоды Maaleht дают надежду, что мы сможем насладиться и теплой летней погодой, хотя, пожалуй, меньше, чем хотели бы.
Предсказатели погоды Maaleht дают надежду, что мы сможем насладиться и теплой летней погодой, хотя, пожалуй, меньше, чем хотели бы.
“На первый взгляд сказал бы, что лета и не будет. Себя утешаю тем, что такая прекрасная классическая весна закончится осенью, опаданием листьев”, — начинает предсказатель погоды Аарне Отс из Сюргавере пугающий прогноз на лето. “Волны тепла тоже будут”, — дает Отс затем надежду. “Волны тепла будут короткими”, — признает он.
По его словам, в этом году лето может быть прохладным и неурожайным. Есть опасение, что ночные заморозки тоже в этот раз закончатся поздно и начнутся рано. “Самым теплым месяцем должен быть июль, но жара в сухое время, конечно, была бы бедой”, — отмечает Отс и как фермер ставит засушливому лету скромную тройку.
По тем же причинам — прохладное и слишком сухое — ставит лету тройку и предсказатель погоды Ильмар Тийсмаа из деревни Лыпе в Пярнумаа. “Когда зима скверная, лето тоже скверное, и в этот раз к этому и идет”, — рассуждает он.
Если исключить обычно дождливое время Яанова дня вместе с ночью, то июнь и июль оба немного засушливые и в то же время того настоящего летнего тепла тоже нет. Таким образом, не хватает и солнечной пляжной погоды. Если волны тепла и будут, они кратковременные и их, пожалуй, только единицы. Самая высокая температура в этом году в его родной деревне до 30 градусов не дойдет. Если предсказание прохладного лета сбудется, в этом тоже есть что-то хорошее — мы избежим нашествия комаров. Траву тоже не нужно будет часто косить.
Самый приятный месяц с точки зрения тепла в этот раз август. “Будет лето, которое особенно ничем не выделяется и своей исключительностью также не запоминается — ни выдающейся красотой, ни осадками, ни чрезмерной прохладой”, — пытается Тийсмаа найти природе лета общий знаменатель.
Предсказатель погоды Арво Сайдла из деревни Койксе волости Рапла обещает холодное лето. Причины так считать у него есть, потому что многие приметы говорят об этом.
“В июне мы получим немало дождя, но Яанов день сухой, однако холодный, зато особо нет комаров”, — предсказывает Сайдла. В то же время гарантии, что нигде в Эстонии не будет дождя, он не дает.
Июль будет немного теплее июня, по итогам месяца тепла среднее количество. Есть как пляжная погода, так и трудовая. Но сильной жары нигде не предвидится. “Самое прекрасное время лета — вторая половина июля и первые десять дней августа, но на безумную жару надеяться не стоит”, — продолжает он.
Август сухой и не очень прохладный. Как минимум первая половина. Кто хочет взять отпуск, пусть берет в августе, это с точки зрения погоды самый стабильный месяц, советует он.
В то же время Сайдла ни разу не обещает летом плюс 30 градусов, что можно считать одним из знаков качества лета. “В моем родном краю будет максимально всего 20 градусов”, — говорит он, добавляя, что когда зима была теплая, то лето теплым и не может быть.
Поскольку лето прохладное, гроз мало. Также не будет много комаров. “Лету оценка пять с плюсом”, — говорит Сайдла в заключение. “Но это лето предложит что-нибудь на любой вкус”, — объясняет предсказатель погоды.
Предсказатель Маргус Арге из Тарту говорит, что более летняя погода придет в конце мая и еще сохранится в первой половине июня. Затем есть опасение, что начнется дождливый период, и как часто бывает, он придется именно на время Яанова дня!
В июле днем ожидается +15 и ветер. Затем в июле будет быстрая смена погоды, пару дней, пожалуй, и у нас 25–28 градусов, но вместе с сильными грозовыми бурями и градом. Затем опять несколько дней всего 15–17 градусов.
“Только август приятнее и с нормальным летним теплом”, — предсказывает Арге и добавляет, что если лето такое, как он описал, оно получило бы оценку 3+. Все-таки он надеется, что на самом деле лето будет лучше.
По словам изучающего погоду в Вырумаа Энно Калде, для этого лета характерно, что погодные периоды длятся долгое время. Если будет засуха, она продлится долго, и если дождливый период, это не однодневный дождь, а тоже льет долго.
На июнь Калде обещает в меру тепла, стабильно 20–25 градусов, и тогда нет спасения и от комаров. Еще ожидаются частые кратковременные дожди, в том числе с грозой. Ливни местами могут быть такими сильными, что реки и ручьи кое-где выйдут из берегов. В меру тепла и влажности, местами даже выше среднего. Хорошее время для роста травы, картофеля и грибов.
“В Яанов день тоже пойдет кратковременный дождь и будет гроза, так что сейчас не предвидится солнечной погоды в этот вечер”, — звучит от предсказателя погоды не лучшая новость.
Если июнь благоприятный для роста многих растений, то июль в свою очередь для созревания хлебов. В августе тепла в пределах нормы, осадков меньше среднего. Таким образом, август не плохой.
В итоге летняя погода получает от Калде хорошую оценку. “Выше среднего тепло, рост и созревание хлебов хорошее, оценка четыре”, — объясняет он.
Предсказатель погоды Индрек Хейн из Соомаа тоже предсказывает скорее теплое, выше среднего прекрасное лето. В то же время с контрастами — из одной крайности скачет в другую. Это для этого лета характерно.
“Будут жаркие периоды тоже, даже больше 30 градусов”, — предполагает Хейн самый высокий из всех предсказателей рекорд тепла в этом году. “Оценка лету четыре и даже немного выше”.
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