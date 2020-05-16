БОЛЬШОЙ ПРОГНОЗ | Предсказатели погоды рассказали, каким будет лето и Яанов день

“На первый взгляд сказал бы, что лета и не будет. Себя утешаю тем, что такая прекрасная классическая весна закончится осенью, опаданием листьев”, — начинает предсказатель погоды Аарне Отс из Сюргавере пугающий прогноз на лето. “Волны тепла тоже будут”, — дает Отс затем надежду. “Волны тепла будут короткими”, — признает он.

По его словам, в этом году лето может быть прохладным и неурожайным. Есть опасение, что ночные заморозки тоже в этот раз закончатся поздно и начнутся рано. “Самым теплым месяцем должен быть июль, но жара в сухое время, конечно, была бы бедой”, — отмечает Отс и как фермер ставит засушливому лету скромную тройку.

По тем же причинам — прохладное и слишком сухое — ставит лету тройку и предсказатель погоды Ильмар Тийсмаа из деревни Лыпе в Пярнумаа. “Когда зима скверная, лето тоже скверное, и в этот раз к этому и идет”, — рассуждает он.

Если исключить обычно дождливое время Яанова дня вместе с ночью, то июнь и июль оба немного засушливые и в то же время того настоящего летнего тепла тоже нет. Таким образом, не хватает и солнечной пляжной погоды. Если волны тепла и будут, они кратковременные и их, пожалуй, только единицы. Самая высокая температура в этом году в его родной деревне до 30 градусов не дойдет. Если предсказание прохладного лета сбудется, в этом тоже есть что-то хорошее — мы избежим нашествия комаров. Траву тоже не нужно будет часто косить.

Самый приятный месяц с точки зрения тепла в этот раз август. “Будет лето, которое особенно ничем не выделяется и своей исключительностью также не запоминается — ни выдающейся красотой, ни осадками, ни чрезмерной прохладой”, — пытается Тийсмаа найти природе лета общий знаменатель.

Предсказатель погоды Арво Сайдла из деревни Койксе волости Рапла обещает холодное лето. Причины так считать у него есть, потому что многие приметы говорят об этом.

“В июне мы получим немало дождя, но Яанов день сухой, однако холодный, зато особо нет комаров”, — предсказывает Сайдла. В то же время гарантии, что нигде в Эстонии не будет дождя, он не дает.