Через 30 лет погода в Эстонии может стать такой же, как в Словакии. Но это не так хорошо, как кажется

При этом следует иметь в виду, что потепление климата не означает стабильно теплое лето. Погода будет более переменчивой, дождливые периоды будут более богаты на осадки, а ясные — на засуху.

Ученые отмечают, что климатические изменения через 30 лет затронут 77% городов мира, особенно северные. В Европе в городах летом будет в среднем на 3,5 градуса теплее, зимой — на 4,7. Что касается Эстонии, то погода здесь будет похожа на погоду в Братиславе. Средняя температура увеличится на 2,5 градусов, а июль будет на 5,1 градусов теплее обычного.

Важно отметить, что за основу исследования был взял оптимистичный сценарий, поэтому последствия глобального потепления могут быть еще серьезнее.

По данным исследование Агентства окружающей среды, за последние 40 лет средний снежный покров в Эстонии уменьшился на 28 дней. Тенденция продолжается, так что не исключено, что снежные зимы в последствии в Эстонии исчезнут. Также стабильное потепление наблюдается на поверхности Балтийского моря.