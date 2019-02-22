Через неделю — март! И, кажется, у погоды на выходных случится “весеннее обострение”

Суббота, 23.02:

Ночью: Облачность увеличится. После полуночи, начиная с северо-запада, пойдет снег, мокрый снег. Юго-западный ветер усилится 4-9, порывы 13, на островах и побережье 9-14, порывы до 20 м/с. Температура воздуха в начале ночи -6..-11, на юго-востоке Эстонии до -14, на островах -1..-5°С, после полуночи постепенно повысится.

Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах снег, мокрый снег, возможен гололед. Во второй половине дня осадки прекратятся, местами образуется туман. Ветер западный 4-9, порывы до 13, на островах и побережье 9-14, порывы до 20 м/с, во второй половине дня ветер ослабеет. Температура воздуха 0..+3°С.

Воскресенье, 24.02:

Ночью: Переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -3..+2°С.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 4-10, на северном побережье порывы до 15 м/с, вечером перейдет к северо-западному. Температура воздуха +2..+7°С.

Понедельник, 25.02:

Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-12, на островах и побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-12, на островах и побережье порывы 15-17, вечером ослабеет. Температура воздуха +3..+7°С.

Вторник, 26.02:

Ночью: Облачность увеличится. Во многих местах осадки, утром осадки прекратятся. Ветер северо-западный, северный 4-10, утром на на островах и побережье усилится порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Днем: Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-10, на островах и побережье порывы 15-17 м/с, во второй половине дня ослабеет 3-8 м/с. Температура воздуха +1..+6°С, вечером понизится.