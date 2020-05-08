Что будет с самоизоляцией? В субботу в Эстонии обещают летнюю погоду

В ночь на субботу небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Местами возможен туман.

Ветер южных направлений 3-8, в начале ночи на западе Эстонии порывы до 13 м/с, после полуночи ветер, начиная с островов, станет западных направлений. Температура воздуха 2..7°C.

Днём небольшая или переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных, на островах северных направлений 3-8, во второй половине дня порывы до 12 м/с. Температура воздуха 12..17, на побережье с наветренной стороны 8..10°C.

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