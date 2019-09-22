Что делать?! Глобальное потепление происходит сильнее и быстрее, чем считалось 10 лет назад

Согласно докладу, “подъем среднего уровня моря на планете ускоряется”. Если в 1997-2006 годах темпы составляли 3,04 мм в год, то в 2006-2016 годах — почти 4 мм в год. Усиливается концентрация парниковых газов. Эмиссия CO2, связанная с использованием ископаемых видов топлива, продолжает увеличиваться более чем на 1% ежегодно, а в 2018 году она выросла на 2%, достигнув 407,8 частиц на млн, что на 2,2 частицы больше, чем в 2017 году. В 2019 году, как ожидается, может быть превзойдена планка в 410 частиц на млн. ВМО напоминает, что в последний раз в истории Земли показатели концентрации углекислоты превышали уровень в 400 частиц примерно 3-5 млн лет назад, но тогда средняя температура на планете была на 2-3 градуса выше, чем сейчас.

Авторы доклада подчеркивают, что потепление происходит сильнее и быстрее, чем считалось 10 лет назад. При этом особенно уязвимы к изменению климата города. “Крайне важно, чтобы мы уменьшили выбросы парниковых газов, в частности, при производстве энергии, а также в промышленности и на транспорте”, — заявил в связи с публикацией доклада генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. “Это крайне важно, если мы хотим смягчить изменение климата и достичь целей, поставленных Парижским соглашением”, — резюмировал он.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны пяти континентов тогда условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.