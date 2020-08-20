День восстановление независимости Эстонии порадует теплом до 27 градусов!

Четверг, 20.08:

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 22..27°С.

Пятница, 21.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье до 18°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный и юго-восточный, на северном побережье и северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 22..27°С.

Суббота, 22.08:

Ночью: На материке — малооблачно, без осадков.На островах более облачно и утром местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный 4-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 12..17, на побережье до 20°С.

Днем: На западе Эстонии облачность уплотнится. На островах пройдет дождь, во второй половине дня осадки распространятся на материк, возможна гроза. На востоке Эстонии облачность небольшая и погода без осадков сохранится до вечера, затем вероятность ливней и гроз увеличится. Ветер южный, юго-восточный 5-9, порывами 12, на побережье до 15 м/с, вечером на островах развернётся к юго-западному. Температура воздуха 20..25°С.

Воскресенье, 23.08:

Ночью: Облачно с прояснениями. Пройдет дождь, возможна гроза. После полуночи дождевые облака над островами рассеются. Ветер южный и юго-западный 4-9, порывами 12 м/с. Температура воздуха 13..18°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут ливневые дожди, возможна гроза. Ветер южный и юго-западный 4-9, порывами 12, к вечеру на островах до 15 м/с. Температура воздуха 19..24°C.