Десятки людей пострадали в результате землетрясения в Албании

По информации Минздрава Албании, в результате мощного землетрясения в этой стране в субботу, 21 сентября, пострадали 68 человек, 21 из них потребовалась госпитализация. Землетрясение уже назвали в правительстве самым сильным в стране за последние 30 лет.

По данным Геологической службы США (USGS), на территории Албании были зафиксированы несколько подземных толчков. Наиболее сильные — в Тиране, там их магнитуда достигла 5,8 баллов. Эпицентр землетрясения располагался недалеко от портового города Дуррес, примерно в 60 километрах к северо-западу от столицы страны. Очаг пролегал на глубине 10 километров.

Магнитуда трех последующих афтершоков составила 5,1, 4,7 и 4,8. В Тиране и Дурресе здания тряслись, кирпичи и части стен падали на автомобили, а жители в страхе покидали свои дома. Некоторые машины были разрушены из-за падения обломков. Премьер-министр страны Эди Рама в связи с произошедшим отменил свою рабочую поездку в США и вернулся в столицу Албании. Материальный ущерб подсчитывается. Подземные толчки также могли почувствовать жители соседних Черногории и Македонии.