До 30 м/с! На Эстонию надвигается сильный шторм с грозой и дождем

В ночь на среду будет облачно с прояснениями. В отдельных местах пройдёт дождь, во многих местах образуется туман. Ветер южной четверти 2-8, утром на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 7..13, в западной и южной Эстонии до 16°С.

Днем в среду переменная облачность. В первой половине дня местами пройдет небольшой дождь, во второй половине дня и вечером во многих местах пройдут ливни. В южной и восточной Эстонии возможны грозы. Ветер развернется с юго-восточного и южного к юго-западному и западному 4-10, порывами 14 м/с, вечером на островах и на северо-западном побережье усилится порывами до 18 м/с. Температура воздуха 18…22, в южной Эстонии до 24°С.

Четверг, 17.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывами 15 м/с, на островах и северо-западном побережье Эстонии северо-западный ветер 9-14, порывами 23 м/с, утром усилится над Балтийским морем. Температура воздуха 7…12°С.

Днём: Преимущественно облачно. Время от времени пройдёт дождь. Ветер северо-западный и северный 10-15, на островах западной Эстонии и на побережье 13-18, порывами 28, на побережье Балтийского моря до 30 м/с, на востоке Эстонии в первой половине дня юго-западный и западный ветер 7-12, порывами до 16 м/с, вечером развернется к северо-западному и северному и еще усилится. Температура воздуха 9…13°С.

Пятница, 18.09:

Ночью: Облачность поредеет. Кратковременный дождь пройдёт в основном на востоке Эстонии. Ветер северо-западный и северный 9-14, порывами до 21, на побережье до 25 м/с. Температура воздуха 6..10°С.

Днём: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 8-13, порывами 17-20 м/с, во второй половине дня ослабеет 5-10 м/с. Температура воздуха 10..15°С.