До конца года остаются считаные дни: чем порадует погода?

Воскресенье, 27.12:

Ночью: Облачно с прояснениями. В отдельных местах пройдёт небольшой снег и мокрый снег, на побережье островов также и дождь. До полуночи ветер преимущественно западных направлений 2-7, после полуночи южной четверти 4-10 м/с, на островах и западном побережье материка усилится южный и юго-восточный ветер 7-12, порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -2..-5, при длительных прояснениях до -8°С, на островах и западном побережье -2..+2°С.

Днем: В первую половину дня по западу Эстонии облачно, по востоку облачно с прояснениями. С островов зона мокрого снега и дождя сместится на северо-северо-восток и по западу материка осадки перейдут также и в снег. Во второй половине дня осадки прекратятся и облачность поредеет. Ветер южный и юго-восточный 6-12, порывами 15, на побережье 9-14, порывами 17-20, на островах вечером до 22 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах и западном побережье 0..+2°С. Дороги скользкие!

Понедельник, 28.12:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10, порывы до 15, на островах и западном побережье 8-13, порывы до 21 м/с. Температура воздуха -2..-7, на побережье островов 0..+2°С.

Днем: Облачность уплотнится. Во второй половине дня дождь и мокрый снег пройдут, начиная с юго-запада Эстонии, во внутренних районах пройдёт также и снег. Ветер юго-восточный 6-11, порывы до 17, на островах и побережье 9-14, порывы до 23 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Вторник, 29.12:

Ночью: Облачно. Во многих местах пройдёт снег и мокрый снег, местами метель, местами возможен также и дождь. Ветер юго-восточный 5-12, порывы до 17, на островах до 20 м/с. Температура воздуха 0..-3, на островах и западном побережье 0..+4°С.

Днем: Облачно. Местами пройдут небольшие осадки, во второй половине дня к юго-западу Эстонии подойдёт зона осадков в виде дождя и мокрого снега, которая распространится на северо-восток и осадки перейдут в снег. Местами метель. Ветер юго-восточный и восточный 5-12, порывы 17, на островах до 20 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха -2..+3°С.