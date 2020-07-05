Дожди, дожди, дожди: прогноз погоды на рабочую неделю

Сегодня вечером ветер в середине материка будет 15-18, на островах и побережьях до 21 м/с, передает метеослужба. Вечером циклон принесет дожди. Они продолжатся и в понедельник, но после полуночи постепенно с запада дождь утихнет. В понедельник днем циклон переместится в северном направлении, ждать, что поэтому к вечеру дождь окончательно прекратится — не стоит.

Прогноз на ближайшие 4 дня:

Понедельник, 06.07:

До обеда облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Во второй половине дня облачность поредеет и осадки пройдут только в отдельных местах. Ветер юго-западной 6-12, порывами 17 м/с, на островах и побережье 9-15, порывами 21 м/с. Температура воздуха 16..20, по юго-востоку Эстонии до 22°С.

Вторник, 07.07:

Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. После обеда, начиная с островов прояснит. Ветер юго-западный и южный 5-10, порывами 14, на побережье 8-13, порывами до 17 м/с, во второй половине дня ветер постепенно ослабеет. Во второй половине дня ветер юго-западный, западный 4-9, порывами 13, на северном побережье до 15 м/с. Температура воздуха 15...18, на востоке Эстонии до 20°С.

Среда, 08.07:

Облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3-8, на побережье порывами 11, после обеда на островах и западном побережье усилится 5-10, порывами 14 м/с. Температура воздуха 14..18, на востоке Эстонии до 20°С.

Четверг, 09.07:

Днём переменная облачность. Во многих местах пройдёт дождь. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 15..19°С.