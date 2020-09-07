Дожди и похолодание — чем порадует погода на этой неделе?

Вторник, 08.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь и образуется туман. Под утро в западной Эстонии облачность уплотнится и пойдёт дождь Ветер юго-западный, южный 3-9, утром на побережье порывами 14 м/с.Температура воздуха 6…10,на побережье до 13°С.

Днем: Облачность повсеместно уплотнится. Зона осадков распространится на материк, местами осадки будут интенсивными. Вечером, начиная с запада, осадки прекратятся. Ветер юго-западный и южный усилится 6-12, порывами 15, на побережье порывами 20 м/с, после обеда, начиная с островов, развернётся на западный и северо- западный и немного ослабеет. Температура воздуха 13…16°С.ослабеет. Температура воздуха 13…16°С.

Среда, 09.09:

Ночью: В начале ночи в западной эстонии облачность поредеет, на востоке Эстонии ещё дождь. После полуночи небо везде прояснится и погода будет без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10, на побережье порывами 15 м/с к утру на короткое время ослабеет. Температура воздуха 7…12, на наветренном побережье до 15°С.

Днем: Облачность уплотнится, В первой половине дня местами пройдет кратковременный дождь, после обеда осадки во многих местах. Ветер западный, юго-западный усилится 5-12, на побережье порывами 17 м/с. Температура воздуха 14…17°С.

Четверг, 10.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. Временами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный и южный 5-11, ветер ,порывами 14, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха 10…14°С

Днем: Облачно с прояснениями. Пройдет дождь. Ветер развернется с юго-западного к западному, северо-западному направлению 5-12, порывами 15 , до 21 м/с. Температура воздуха 12…16°С.

Пятница, 11.09:

Ночью: В западной Эстонии небольшая облачность, под утро более облачно, но без осадков .В восточной Эстонии в начале ночи ещё облака, из которых пройдёт пройдет кратковременный дождь. После полуночи небо прояснится Ветер западной и северо-западный 7-12, порывами 15 , в начале ночи над Финским заливом 20 м/с, после полуночи постепенно ослабеет. Температура воздуха 6…11,на побережье до 14°С.