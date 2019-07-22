Дожди ненадолго. Конец недели будет солнечным, температура превысит 30-градусную отметку

Днем в понедельник в западной и южной Эстонии облачно с прояснениями, на востоке переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди, местами осадки сильные и с грозой. Ветер преимущественно южных направлений, во второй половине дня переменный 2-8 м/с, при грозе могут сильные порывы ветра. Температура воздуха на западе Эстонии 18..24, на востоке 20..26°С.

Вторник, 23.07

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь и туман. Ветер преимущественно северных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Вероятность осадков меньше на востоке Эстонии. Ветер преимущественно северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 19..24, на востоке до 26°С.

Среда, 24.07

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер преимущественно западный, северо-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 12..17, местами до 10°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный 2-7, на северном побережье до 10 м/с. Температура воздуха 20..25, на востоке Эстонии до 27°С.

Четверг, 25.07

Ночью: Ясная или малооблачная, без осадков погода. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 13..18°С.

Днем: Солнечная, сухая погода. Ветер западных направлений 3-9, на северном побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 24..28, на побережье местами 20°С.

По словам синоптика Службы погоды Тайми Пальяку, конец недели будет солнечным и теплым. В пятницу термометр покажет до 30 градусов, в субботу температура на уровне 30 градусов сохранится и даже немного превысит эту отметку.