Дожди, туман, гроза? Какая погода нас ждет в ближайшие дни

Понедельник, 13.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и образование тумана. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 15°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдёт ливневой дождь, возможна гроза. Ветер в основном западный и северо-западный 3-8, во второй половине дня на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Вторник, 14.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти 2-7, в начале ночи на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 14°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 17..21°С.

Среда, 15.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь и возможен туман. Ветер северной четверти, на островах неустойчивый 1-7 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 14°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер преимущественно северной четверти 2-7 м/с. Температура воздуха 18..22°С.

Четверг, 16.07:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер северной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 9..15°С.

Днем: Переменная облачность. На востоке Эстонии местами возможен кратковременный дождь. Ветер северной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 18..22°C.