Дожди в Эстонии пока не прекратятся, а в понедельник и вовсе пойдет мокрый снег

Сегодня днем — облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут дожди. Дожди, во второй половине дня пойдут на убыль. Ветер западный, юго-западный 5-11, на побережье порывы 14-17 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 10..13°С.

Понедельник, 14.10:

Ночью: Облачно. После полуночи зона дождей распространится через Эстонию с запада на восток, местами осадки сильные. В начале ночи ветер переменных направлений 2-7 м/с, после полуночи усилится юго-восточный, восточный 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье до 11°С.

Днем: Облачно, вечером прояснится. Пройдёт дождь, в северной Эстонии возможен мокрый снег. После обеда, начиная с островов, осадки прекратятся. Ветер восточный,северо-восточный 5-11, на побережье порывами 15-17 м/с, вечером ветер перейдёт к северному, и ослабеет. Температура воздуха 4..10°С.

Вторник, 15.10:

Ночью: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер переменных напрвлений 1-7 м/с. Температура воздуха -1..+4, на островах до +8°С.

Днем: Облачность уплотнится.Во многих местах пройдёт небольшой дождь. Ветер повернёт к юго-восточному 5-10 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Среда, 16.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Временами пройдёт дождь. Ветер восточный,юго-восточный 5-10, на северном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 3..8°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами пройдёт дождь. Ветер северо-восточный 4-10, на северном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 7..12°C.