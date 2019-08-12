Душно и влажно — лето заканчивается, дожди начинаются. Плавки можно убирать в шкаф!

Понедельник, 12.08:

Ночью: Небольшая или переменная облачность. В начале ночи местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный и южный 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, к вечеру дожди во многих местах, возможна гроза. Ветер юго-западный, южный 4-9, на побережье порывами до 13 м/с, вечером ветер южных направлений ослабеет. Температура воздуха 19..24°С.

Вторник, 13.08:

Ночью: Переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, после полуночи, начиная с запада, осадки прекратятся. Ветер южной четверти 3-9 м/с, в начале ночи на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер развернется к западной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

Среда, 14.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами на западе Эстонии пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный и южный 4-9 м/с, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный и южный 5-10 м/с, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 16..21°С.

Четверг, 15.08:

Ночью: Ясная погода, без осадков. Ветер юго-западный и западный 5-10, на побережье утром порывами до 14 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье 15°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный и западный 7-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 16..20°С.