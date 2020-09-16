Экстренное сообщение от метеослужбы: надвигается сильный шторм, могут быть перебои с электричеством(2)
Госметеослужба предупреждает, что в ночь на четверг по Эстонии пройдет шторм.
Госметеослужба предупреждает, что в ночь на четверг по Эстонии пройдет шторм.
Метеослужба сообщает Delfi, что сильный ветер может вызвать перебои с электричеством и повалить деревья. В связи с опасностью падения деревьев на дорогу нужно быть особенно внимательными во время езды.
Кроме того, сильный ветер может нарушить или вовсе прервать паромное сообщение и движение судов.
В ночь на 17 сентября ветер на островах, западном и северо-западном побережье достигнет скорости 18 м/с. После полуночи он будет быстро усиливаться, а к утру достигнет 25 м/с, на Хийумаа и Сааремаа и вовсе 30 м/с.
На материковой части Эстонии ветер ночью достигнет 15 м/с, а к утру — 18 м/с.
Днем 17 сентября ветер на материковой части Эстонии достигнет 20 м/с, а в западной части — 23 м/с. На островах и побережье ожидается ветер 15-20 м/с, с порывами до 28 м/c, а в открытом море — до 32 м/с.
Ветер начнет слабеть к вечеру четверга.
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