Есть ли надежда на снежное Рождество? Отвечают предсказатели погоды и синоптики

Предсказатели погоды и синоптики говорят, что надежда на снежное Рождество в Эстонии есть, пишет Maaleht.
”Это хорошо, что уже несколько дней морозно. Если земля замерзла, то есть предпосылки к тому, что если снег выпадет, то сразу не растает”, — говорит предсказатель погода Арво Сайдла из Рапламаа. После нынешней волны холода, по его словам, придет другая, из Австрии и Швейцарии, которые уже замело снегом. Так что снегопады не исключены и в Эстонии. При этом погода, как показывает ему свиная селезенка, до конца года слишком холодной не будет. Ожидается, что переход к зиме будет плавным.
”В сочельник, а также в предшествующие и последующие дни в некоторых местах выпадет снег. Ожидается снегопад и сейчас”, — говорит предсказатель. На Рождество как минимум в Южной и Восточной Эстонии будет снежно.
Другой предсказатель Аарне Отс из Сюгавере говорит, что масштабная область высокого давления, установившаяся от Польши до Японии, принесет в Эстонию сильные восточные ветра и минусовые температуры. При этом слишком холодно в декабре все же не будет.
Отс отмечает, что сейчас сложно сказать, каким будет Рождество, но он склоняется к более мягкой погоде с температурой воздуха около нуля.
По словам преподаватели климатологии и метеорологии Тартуского университета Юри Каменика, нынешняя погода обусловлена интенсивной и масштабной областью высокого давления над Сибирью до Балтийского моря. Влажная и пасмурная погода продержится до середины месяца. ”Вероятность снежного Рождества на западном побережье я бы оценил в 10-15%, в западной части Эстонии — примерно в 25%, на материке — около 40% и на возвышенностях материка — в 55%”, — говорит Каменик, но добавляет, что эти прогнозы приблизительны и, например, внезапный снегопад или похолодание могут изменить картину.
В целом вторая половина декабря, по его мнению, будет не очень снежной. На устойчивый снежный покров можно надеяться прежде всего на возвышенностях материковой части, да и то после 20 декабря. В рождественский период температура воздуха будет от -3 до +2, возможно до -7 градусов.
”Так что либо мягкая зимняя погода, либо слякоть. Вероятность осадков — предположительно снега, на островах дождя — более 50%”, — прогнозирует метеоролог.
Ведущий синоптик государственной метеослужбы Тайми Пальяк говорит, что во второй трети декабря в Эстонии ожидается как снег, так и мокрый снег и дождь. ”Если до 20 декабря осадки области низкого давления с юга дойдут и до нас, то условия для более обильных снегопадов будут иметься. К сожалению, нынешняя тенденция указывает на то, что после этого образуется юго-западный поток, ознаменованный более теплыми воздушными массами и дождями, в связи с чем после 20 декабря снежный покров с земли исчезнет”.
”Если же погодные процессы решат преподнести подарок, то к сочельнику могут вернуться холодные воздушные массы и снег. Вероятность такого исхода 50 на 50”, — резюмирует Пальяк.
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