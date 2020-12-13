Есть ли надежда на снежное Рождество? Отвечают предсказатели погоды и синоптики

”Это хорошо, что уже несколько дней морозно. Если земля замерзла, то есть предпосылки к тому, что если снег выпадет, то сразу не растает”, — говорит предсказатель погода Арво Сайдла из Рапламаа. После нынешней волны холода, по его словам, придет другая, из Австрии и Швейцарии, которые уже замело снегом. Так что снегопады не исключены и в Эстонии. При этом погода, как показывает ему свиная селезенка, до конца года слишком холодной не будет. Ожидается, что переход к зиме будет плавным.

”В сочельник, а также в предшествующие и последующие дни в некоторых местах выпадет снег. Ожидается снегопад и сейчас”, — говорит предсказатель. На Рождество как минимум в Южной и Восточной Эстонии будет снежно.

Другой предсказатель Аарне Отс из Сюгавере говорит, что масштабная область высокого давления, установившаяся от Польши до Японии, принесет в Эстонию сильные восточные ветра и минусовые температуры. При этом слишком холодно в декабре все же не будет.

Отс отмечает, что сейчас сложно сказать, каким будет Рождество, но он склоняется к более мягкой погоде с температурой воздуха около нуля.

По словам преподаватели климатологии и метеорологии Тартуского университета Юри Каменика, нынешняя погода обусловлена интенсивной и масштабной областью высокого давления над Сибирью до Балтийского моря. Влажная и пасмурная погода продержится до середины месяца. ”Вероятность снежного Рождества на западном побережье я бы оценил в 10-15%, в западной части Эстонии — примерно в 25%, на материке — около 40% и на возвышенностях материка — в 55%”, — говорит Каменик, но добавляет, что эти прогнозы приблизительны и, например, внезапный снегопад или похолодание могут изменить картину.

В целом вторая половина декабря, по его мнению, будет не очень снежной. На устойчивый снежный покров можно надеяться прежде всего на возвышенностях материковой части, да и то после 20 декабря. В рождественский период температура воздуха будет от -3 до +2, возможно до -7 градусов.

”Так что либо мягкая зимняя погода, либо слякоть. Вероятность осадков — предположительно снега, на островах дождя — более 50%”, — прогнозирует метеоролог.