Есть шанс позагорать! Прогноз погоды до конца недели внушает летний оптимизм

Четверг, 18.07:

Ночью: Ясная или малооблачная, без существенных осадков погода. Местами возможен туман. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 9..14°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный 3-9, во второй половине дня порывы до 12 м/с. Температура воздуха 18..23°С.

Пятница, 19.07:

Ночью: На западе Эстонии ясно или малооблачно, преимущественно без осадков. На востоке Эстонии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный 3-9, на северном побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

Днем: На западе Эстонии ясно или малооблачно, без осадков. На востоке Эстонии изменчивая облачность, во многих местах кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный 3-9, на северном побережье порывы до 13 м/с, во второй половине дня ветер ослабеет. Температура воздуха 17..23°С.

Суббота, 20.07:

Ночью: На западе Эстонии ясно или малооблачно, преимущественно без осадков. На востоке Эстонии переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Днем: Небольшая или переменная облачность. Преимущественно на востоке Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 21..25, на побережье местами до 18°С.

Воскресенье, 21.07:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 9..15°С.

Днем: Небольшая или переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 21..26, на побережье местами до 18°С.