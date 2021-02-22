Эстонию во вторник накроет пылевое облако из пустыни Сахара

Новое облако африканской пыли, летящее на высоте в несколько километров, достигло берегов Европы накануне вечером, пересекло Испанию и сегодня было замечено над Францией.

Далее оно пролетит над Северным морем, чуть задев побережье Британии, и завтра, миновав южную Норвегию, Швецию и Финляндию, прибудет в Эстонию, ориентировочно с 11 до 14 часов. И, с большой вероятностью, выпадет вместе с осадками. Правда, в долгом пути из Африки в Эстонию пылевое облако отчасти растеряет свою мощь.

"Пыль перемешивается с осадками: дождем, снегом. Действительно они могут быть чуть желтоватыми. И в общем день может быть чуть более пасмурным, чем обычно", — рассказала ведущий синоптик Агентства окружающей среды Тайми Пальяк.