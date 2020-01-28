Финский эксперт: если снег так и не выпадет, комаров летом не будет
Исключительно теплая погода влияет на природные ритмы. На деревьях появляются почки, перелетные птицы не улетают на юг.
Исключительно теплая погода влияет на природные ритмы. На деревьях появляются почки, перелетные птицы не улетают на юг.
Из-за бесснежной зимы, в частности, урожай черники, вероятно, будет плохим, а популяция комаров в Южной Финляндии маленькой, пишет yle.
– Если такая погода будет стоять до конца зимы, обещаю, что следующим летом комаров не будет, — говорит директор Южно-Карельского института аллергологии и окружающей среды Киммо Сааринен.
Комары появляются на свет в прудах, которые образуются при таянии снега. Таким образом, в результате бесснежной зимы у них не будет среды для размножения.
Однако с точки зрения птиц — это совсем не радостная перспектива.
– Именно из-за комаров, мошек и других насекомых птицы прилетают сюда на лето.
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