Финский эксперт: если снег так и не выпадет, комаров летом не будет

Из-за бесснежной зимы, в частности, урожай черники, вероятно, будет плохим, а популяция комаров в Южной Финляндии маленькой, пишет yle.

– Если такая погода будет стоять до конца зимы, обещаю, что следующим летом комаров не будет, — говорит директор Южно-Карельского института аллергологии и окружающей среды Киммо Сааринен.

Комары появляются на свет в прудах, которые образуются при таянии снега. Таким образом, в результате бесснежной зимы у них не будет среды для размножения.

Однако с точки зрения птиц — это совсем не радостная перспектива.

– Именно из-за комаров, мошек и других насекомых птицы прилетают сюда на лето.