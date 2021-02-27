Финский метеоролог: весеннее тепло может смениться снова зимними морозами

Метеоролог из Финляндии Маркус Мянтиканнас предупреждает, что в ближайшие дни стоит наслаждаться солнцем и теплой погодой, так как на следующей неделе вернутся морозы.
По его словам, начало марта обещает быть теплым, но сразу после этого температура может начать “свободное падение”. Поэтому еще рано убирать зимнюю одежду.
Метеоролог отмечает, что весеннее потепление не стоит ждать и на второй неделе марта. Согласно прогнозам, и на ней погода будет холоднее обычного. Стоит отметить, что это лишь долгосрочный прогноз — время покажет, будет ли так на самом деле.
В Эстонии снова начнет холодать в середине следующей неделе. В четверг днем уже будет до -2 градусов.
Читайте прогноз от pogoda.ee на ближайшие дни.
Воскресенье, 28.02:
Ночью: Облачность увеличится и, начиная с северо-запада, пойдут осадки в виде снега, мокрого снега, на западе Эстонии и в виде дождя. Опасность гололеда. Ветер западных направлений 3-9, после полуночи на побережье порывы 12-14 м/с. Температура воздуха 0..-5, на островах до +2°C, после полуночи будет постепенно повышаться.
Днем: На западе Эстонии ясно и без осадков. На востоке более облачно, во многих местах дождь и мокрый снег, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер северо-западный 4-9, порывы 12, на побережье до 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха на востоке Эстонии +1..+4, на западе +4..+7°С.
Понедельник, 01.03:
Ночью: В основном ясно и сухо. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии -1..+2, на востоке -1..-5°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха +2..+8°С.
Вторник, 02.03:
Ночью: Переменная облачность. Местами дождь и мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 5-10, на побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.
Днем: В основном ясно, лишь на востоке переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха +1..+8°С.
Среда, 03.03:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха -1..-6, на побережье около 0°С.
Днем: Переменная облачность. Поздно вечером на севере Эстонии местами дождь и мокрый снег. Юго-западный ветер усилится 6-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха +2..+8°С.
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