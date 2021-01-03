ФОТО | Большая часть Эстонии укрыта снежным ковром. Сохранится ли зимняя погода на следующей неделе?

Государственная метеослужба написала в соцсети, что на островах и в юго-западной части материка и сегодня еще доминирует черная земля, но ситуация не безнадежная. Там ожидается снег на предстоящей неделе: немного выпадет во вторник, добавка будет в четверг. Иногда у атмосферных вихрей просто уходит несколько дней, чтобы принять благоприятное положение.

К концу недели мороз должен усилиться по всей Эстонии, и выпавший снег останется на земле и на островах и на юго-западном краю материка.

Читайте прогноз погоды в Эстонии на ближайшие дни от pogoda.ee.

Понедельник, 04.01:

Ночью: Преимущественно облачно. Местами снег. Утром кое-где возможен туман. Ветер западных направлений 3-8, на островах северных направлений до 11 м/с, после полуночи ветер слабый и переменных направлений. Температура воздуха -1..-7, на востоке Эстонии к утру местами до -10°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами снег и мокрый снег, наибольшая вероятность осадков на северном побережье. Ветер северо-восточный, восточный 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха на западе Эстонии -2..+2, на востоке -2..-5°С.

Вторник, 05.01:

Ночью: Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2..-8, на побережье островов местами 0°С.

Днем: Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, вечером вероятность осадков возрастет. Ветер восточный, северо-восточный 5-10, на побережье порывами до 15, во второй половине дня на островах до 17 м/с. Температура воздуха 0..-4°С.

Среда, 06.01:

Ночью: Облачно. Во многих местах снег. Ветер восточный, северо-восточный 5-11, на побережье порывами 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха -1..-7°С.

Днем: Облачно. Местами возможен небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -4..+1°С.

Четверг, 07.01:

Ночью: Облачно. Местами снег и мокрый снег. Утром с юга на север распространится новая зона осадков в виде снега. Ветер восточный, юго-восточный 5-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -4..+1°С.