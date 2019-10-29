ФОТО: Бушевавший на выходных шторм оставил без крова жителей многоквартирного дома

Воскресный шторм наломал дров по всей стране. Так, в деревне Сулби в Вырумаа он оставил без крова жителей двухэтажного дома. Ситуация тем более печальна, что новую крышу владельцы установили лишь в прошлом году, пишет Maaleht.
Сильный ветер сорвал крышу практически одним кусков, повредив при этом и потолочные панели, а результате чего в них образовались дыры. Досталось также дымоходу и стенам.
В пяти километрах от деревни располагается другая деревня — Лилли-Анне. Там без крыши остался построенный всего два года назад коровник площадью 300 м2. Ущерб составил около 15 000 евро.
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