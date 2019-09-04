ФОТО | Число жертв урагана "Дориан" на Багамах выросло до семи, дома на островах разрушены и затоплены
Семь человек погибли на Багамах из-за урагана “Дориан”, сообщил премьер-министр Багамских островов Губерт Миннис, выступая перед журналистами в штаб-квартире Национального агентства по чрезвычайным ситуациям, передает Интерфакс.
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