ФОТО читателей Delfi | В Эстонии выпал град, ожидаются грозы с сильным ветром

Суббота, 14.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный и западный 4-9 м/с, на островах и побережье 7-12, порывами 14-17 м/с. Температура воздуха 5..10, на побережье до 15°С.

Днём: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами гроза. Ветер западный и северо-западный 4-9, порывами до 14, на островах и побережье 7-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 12.. 16°С.

Воскресенье, 15.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. После полуночи, начиная с островов, облачность уплотнится и к утру достигнет островов зона интенсивных осадков. Ветер западной четверти ослабеет 3-9 м/с, на островах и западном побережье усилится к утру юго-западный ветер 8-12, порывами 17 м/с. Температура воздуха 3..7, на востоке Эстонии у земли возможно понижение до 0 градусов, на островах и западном побережье 7..12°С.

Днём: Облачно. Зона дождей распространится через всю Эстонию. Вечером, начиная с островов, облачность поредеет и вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный и южный 8-13, порывами 17 м/с, на побережье 10-15, порывами 22, на островах до 25 м/с, вечером на островах развернётся к западному. Температура воздуха 11..14, на западе Эстонии во второй половине дня до 16°С.

Понедельник, 16.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный и западный 6-12, порывами 15, на побережье 21, в начале ночи на островах 23 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 14°С.