ФОТО ЧИТАТЕЛЕЙ | Сильная оттепель оставила по всей Эстонии знаки весны
Газета Maaleht собрала у своих читателей в социальных сетях фотографии, свидетельствующие о приближении весны.
Газета Maaleht собрала у своих читателей в социальных сетях фотографии, свидетельствующие о приближении весны.
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