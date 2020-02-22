ФОТО И ВИДЕО | Что творит шторм в Хаапсалу
Начавшийся сегодня шторм треплет всю Западную Эстонию. В Пярну, Хаапсалу и на Вяйнамери уровень воды может подняться выше критической отметки.
Начавшийся сегодня шторм треплет всю Западную Эстонию. В Пярну, Хаапсалу и на Вяйнамери уровень воды может подняться выше критической отметки.
Сегодня около 16 часов наводнения в Хаапсалу еще не были невыносимыми, однако ветер и волны не остаются на снимках незамеченными. Смотрите фото и видео!
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