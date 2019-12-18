ФОТО и ВИДЕО: Эстонию накрыл сильный шторм. Множество домов по-прежнему без света(49)
В среду из-за сильного ветра и шторма без электричества остались десятки тысяч домохозяйств. Ветер создавал серьезные помехи дорожному движению и поездам.
В среду из-за сильного ветра и шторма без электричества остались десятки тысяч домохозяйств. Ветер создавал серьезные помехи дорожному движению и поездам.
По данным Elektrilevi, в три часа дня без электричества остались 4174 клиента. Больше всего проблем на тот момент наблюдалось на Сааремаа, где скорость ветра составляла до 30 м/с. Через час количество оставшихся без света домохозяйств выросло до 5200, потом — до 23 000, а еще позже — до 37 500. В 23:00 без электричества оставалось более 33 000 клиентов. К утру четверга эта цифра составляла 18 500.
Спасателям поступило около 500 вызовов.
По сообщению Elron, нарушено движение поездов. Также ветер валит на дороги деревья. В Пыхья-Таллинне шторм повалил дерево на трамвайные пути.
А вот что произошло в Ласнамяэ:
В деревне Олуствере в Вильяндимаа на дорогу упала большая ветка, нарушив движение.
Как прогнозируют синоптики, самый пик стихии придется на сегодняшнюю ночь.
Elektrilevi непрерывно занимается устранением неполадок.
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