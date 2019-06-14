ФОТО И ВИДЕО: Эстонию накрыло адской грозой. Испортит ли нам природа выходные?

В Хельтермаа, например, выпал 60,1 мм осадков, на Рухну — 42,2, в Выру — 21,1 мм. Июньская норма — 47-87 мм.

А вот прогноз погоды на ближайшие дни.

Пятница, 14.06:

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь и гроза. Ветер неустойчивого направления 3-8 м/с, после обеда повернёт к западному направлению, при грозе более сильные порывы ветра. Температура воздуха 17..24, по юго-востоку Эстонии до 27°С.

Суббота, 15.06:

Ночью: В начале ночи по востоку Эстонии переменная облачность и местами кратковременный дождь. После полуночи повсеместно ясная или с небольшой облачностью погода, без осадков. Ветер северо-западный, западный 3-9, на северном побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

Днем: Солнечно и сухо. Ветер западный, северо-западный 3-9, на северном побережье порывами 12 м/с, к вечеру ослабеет. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 17°С.

Воскресенье, 16.06:

Ночью: Ясно или малооблачно, сухо. Местами образуется туман. Ветер западных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

Днем: Ясно или малооблачно, сухо. Ветер западных направлений 1-6, на северном побережье порывами 10 м/с. Температура воздуха 23..27, на побережье местами 18°С.